Referendum per una “Giustizia Giusta”, a Reggio Calabria 27 gazebo per raccogliere le firme nel weekend. I QUESITI e tutte le INFO UTILI

22 Luglio 2021 13:53

Referendum per una “Giustizia Giusta”, gli organizzatori di Lega, Forza Italia, Italia Viva e Partito Radicale si stanno mobilitando in tutt’Italia per la raccolta delle firme dei cittadini. In Provincia di Reggio Calabria è la Lega, guidata da Franco Recupero, ad impegnarsi più di tutti per la causa

Saranno 27 i gazebo che nel weekend, tra Venerdì 23 e Domenica 25 Luglio, verranno installati in varie località della Provincia di Reggio Calabria dalla sola Lega per il referendum sulla “Giustizia Giusta”, voluto anche dal Partito Radicale, da Italia Viva di Matteo Renzi e da Forza Italia per cambiare la giustizia in Italia. I quesiti riguardano la Riforma del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione del decreto Severino, nell’ottica di un Paese più garantista ed equilibrato, liberale e rispettoso dei diritti dei cittadini.

A Reggio Calabria è certamente la Lega il partito più attivo per la raccolta delle firme. Da solo, il partito guidato sul terrritorio reggino da Franco Recupero ha organizzato 27 Gazebo per i prossimi tre giorni. Ecco dove e quando sarà possibile firmare:

Venerdì 23 Luglio

Reggio Calabria, Viale Calabria presso il mercatino di Botteghelle (ore 8-11) Scilla, lungomare Colombo (ore 18-23)

Sabato 24 luglio

Reggio Calabria, lungomare adiacenze stazione lido (19-24) Reggio Calabria, Lungomare Catona (17-21) Canntello (Villa San Giovanni), adiacente Chiesa S. Maria di Porto Salvo (17-24) Rosarno, Piazza Valerioti (9-13 e 19-21) Polistena, Piazza della Repubblica (18-23) Delianuova, Piazza Municipio (17:30-22:30) Caulonia marina, (8-13) Riace, ss 106 piazzetta stazione (17-20) Locri, via Cavour 21 (16-20) Sant’Agata del Bianco, (16-20) Gerace, Piazza del Tocco (16-20) Siderno, Piazza Italia (16-20)

Domenica 25 luglio