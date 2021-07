Referendum Giustizia Giusta: grande successo del gazebo a Sant’Eufemia, raccolte oltre 400 firme

12 Luglio 2021 12:12

Tra gli obiettivi del referendum Giustizia Giusta, ci sono la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati e la separazione delle relative carriere

Sono ben 420 le firme raccolte a Sant’Eufemia d’Aspromonte nelle sole tre ore in cui in piazza Matteotti, nella giornata di ieri, ha stazionato il gazebo voluto dal prof. Giuseppe Gelardi, con la collaborazione di Domenico Forgione, militante dell’associazione radicale ‘Nessuno tocchi Caino‘, e vittima egli stesso di un caso di malagiustizia. Il referendum, il cui comitato promotore è costituito da Lega e Partito Radicale, ha come obiettivi principali la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati in caso di errori giudiziari, un’equa valutazione dei magistrati, con separazione delle relative carriere, dei limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione del Decreto Severino.

Oltre ai numerosi gazebo allestiti in tutta Italia, per firmare è possibile recarsi presso il proprio comune di residenza muniti di documento di identità e compilare l’apposito modulo in possesso degli uffici comunali.