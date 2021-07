Raffaella Carrà, Wembley è tutto tuo! Il riscaldamento di Italia e Spagna sulle note di “A far l’amore comincia tu” [VIDEO]

6 Luglio 2021 21:23

La richiesta della Federazione Italiana è stata accolta: la voce della famosa cantante è risuonata all’interno dell’impianto inglese prima del match

Wembley Stadium è tutto di Raffaella Carrà. Prima di Italia-Spagna le due squadre si sono riscaldate sulle note della famosa canzone “A far l’amore comincia tu”. La federazione azzurra ha richiesto e ottenuto la possibilità di poter inserire nella playlist utilizzata nel pre partita il testo della stella italiana scomparsa nella giornata di ieri all’età di 78 anni. Una carica in più per gli uomini del c.t. Roberto Mancini. Tra l’altro l’ex showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice tv era un volto molto conosciuto anche nella nazione iberica, un motivo ancora maggiore per portare a casa un risultato storico. Di seguito il VIDEO.