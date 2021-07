25 Luglio 2021 22:33

(Adnkronos) – “L’Italia – per Speranza – deve continuare a investire su questo, sulla ricerca legata alla produzione di un vaccino. Penso che l’esperienza del vaccino italiano sia una esperienza che non dobbiamo assolutamente fare cadere”.

“Dobbiamo puntare sul vaccino a Rna e pensare a un Paese che sui vaccini a Rna faccia un investimento. Sul Covid hanno dimostrato il loro valore, la potenzialità dei vaccini a Rna e’ molto alta e la scienza sta correndo in maniera straordinaria. Come Paese – rimarca il ministro della Salute – dobbiamo investire, dobbiamo mettere a sistema intelligenze, capacita’: l’Italia ha ancora una energia incredibile”.