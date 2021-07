Non solo Sky e Dazn, la Serie B è anche su Helbiz: ecco i prezzi dell’abbonamento, da quello annuale a quello mensile

Non solo Dazn e Sky, la Serie B è anche su Helbiz, che offrirà il servizio OTT fruibile attraverso smartphone, tablets, pc e smart tv. Svelati i prezzi dell’abbonamento a partire da questa stagione: c’è il pacchetto annuale e quello mensile. Di seguito il comunicato integrale.

“Helbiz, società americana trai leader globali nella micro-mobilità e leader in Italia, protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l., ha presentato oggi alla stampa il nuovo progetto Helbiz Live. Alla presenza del Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, che ha tenuto a battesimo questa nuovo progetto, Helbiz Live debutta con la trasmissione dell’intero Campionato di Serie BKT per le prossime tre stagioni: 20 Clubs e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. Un servizio OTT fruibile attraverso smartphones, tablets, pc, smart tv, che utilizza tecnologie cutting edge e infrastrutture consolidate, al fine di garantire gli standard qualitativi più alti.

Helbiz Live lancia sul mercato un’offerta innovativa, che lega il mondo del calcio, e dell’intrattenimento in generale, a quello della micro-mobilità, grazie alla formula di Abbonamento + Cashback per la mobilità. Infatti, per la prima volta viene introdotto un sistema di questo tipo nel panorama della fruizione dei Press Release contenuti online. In funzionamento è semplice: a fronte di un costo mensile di 5,99€ al mese per la visione completa del Campionato di Serie B, 4€ ritorneranno al cliente come credito da utilizzare per la micromobilità di Helbiz. Lo stesso meccanismo è valido per l’abbonamento all’intera stagione di Helbiz Live e del Campionato di Serie BKT: con un abbonamento di 49,99€ all’anno è previsto un Cashback 30€ in credito Helbiz micro-mobilità.

Helbiz Live si presenta al mercato con una formula di abbonamenti estremamente competitiva e conveniente per il cliente, con una proposta unica nel panorama italiano e non solo. Inoltre, per i clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 €, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

L’evento di lancio è stato anche l’occasione per presentare la il volto e la conduttrice di Helbiz Live, Carolina Stramare, la Miss Italia2019 vincitrice dell’80a edizione. Classe 1999, Carolina nasce a Genova e cresce a Vigevano, frequenta l’accademia di Belle Arti a Sanremo, inizia a lavorare come modella all’età di 17 anni e a partecipare a diversi concorsi di bellezza, tra cui quello di Miss Italia che la incorona nel 2019. Carolina lavora come modella per diverse multinazionali in Europa e in Asia realizzando campagne di carattere globale. Ha collaborato con numerosi brand come Paul Marciano e Philipp Plein, ed è diventata una delle top model Guess in breve tempo. Il suo stile semplice, sobrio e al tempo stesso ricco di fascino e bellezza mediterranea, insieme ad un carattere spigliato ed estroverso fanno sì che Carolina sia tra le più amate dal pubblico anche sui social dove lavora come Influencer, caratterizzata dalla sua eleganza e dalla sua raffinatezza. Carolina è moderna, simpatica, amante della tecnologia e dello stile di vita “green”, grande appassionata di sport. La ragazza perfetta per rappresentare il mondo di Helbiz e la novità di Helbiz Live.

Ogni settimana Carolina guiderà gli abbonati di Helbiz Live attraverso le giornate del Campionato e lo sviluppo della stagione, proponendo a tutti gli appassionati un racconto dinamico e simpatico e coinvolgendo regolarmente i protagonisti di un Campionato sempre ricco di soprese. Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media – che vanta oltre 20 anni di esperienza come Senior Executive nei settori media, sport e telecomunicazioni – durante l’incontro con la stampa ha dichiarato: ‘Sono orgoglioso di lanciare questo nuovo progetto che lega intrattenimento e micro-mobilità in un connubio innovativo. Helbiz Live ha l’obiettivo di offrire maggiore valore ai clienti del sistema Helbiz e nello stesso tempo di attrarre nuovi utenti facendo scoprire i servizi di micro-mobilità che stanno cambiando il modo di muoversi nelle città. La nostra proposta di abbonamenti a servizi TV legati ad un Cashback con credito per la mobilità è un’idea che porterà grandi vantaggi ai nostri clienti. Inoltre, l’entusiasmo che Carolina Stramare ha mostrato per questo progetto, ci ha colpiti molto, tanto da non avere alcun dubbio nel volerla nella nostra squadra come conduttrice e volto di Helbiz Live. Credo fortemente in offerte “verticali” di contenuti (come il Campionato di Serie B che è probabilmente l’unica lega al mondo in crescita nel settore dei diritti tv grazie a una scelta illuminata) proposte ad un costo accessibile e con una fruizione facile ed immediata: sono convinto che l’evoluzione del mercato e dei consumi di intrattenimento passi per questa dinamica'”.

Helbiz è stata la prima azienda ad aver intercettato la micro-mobilità elettrica in Italia, coniugando un beneficio concreto per il cliente, per le amministrazioni e per l’ambiente, ciò che ha permesso una solida espansione. Con oltre il 20% di quota, Helbiz è leader del mercato italiano e in Europa continua ad espandersi e ad assumere personale locale per gestire le sue operazioni. Helbiz, realtà consolidata e al tempo stesso estremamente dinamica, sta reinventando il settore della micro-mobilità, aprendosi negli ultimi mesi a nuove linee aziendali e collaborazioni importanti, come ad esempio la partnership con Pininfarina e quella con Leasys, o il lancio dell’innovativa linea business Helbiz Kitchen a Milano. Inoltre, tra poche settimane,sarà la prima società di micro-mobilità in sharing al mondo a quotarsi in borsa, al NASDAQ di New York.

L’obiettivo di Helbiz è quello di coinvolgere sempre di più il cliente, fornendogli un’app da cui avere accesso ad una serie di servizi e di contenuti sempre più ampi, spaziando dalla micro-mobilità alla fruizione di contenuti online fino ad arrivare al food delivery. Dunque, il cliente Helbiz sempre al centro, un pensiero fisso della filosofia aziendale Helbiz, che spinge all’innovazione continua e al miglioramento dei servizi offerti, per garantire agli utenti una quotidianità migliore e numerose opzioni per godersi il tempo libero”.