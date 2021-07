Professore di Oppido Mamertina morto dopo AstraZeneca: decesso dovuto al Covid e non al vaccino

22 Luglio 2021 11:10

Giuseppe Morabito, professore di Oppido Mamertina morto di Covid lo scorso marzo, è deceduto in realtà per complicazioni legate al Covid: la Procura di Bologna ha richiesto l’archiviazione

Importanti novità sul caso legato alla morte di Giuseppe Morabito, insegnante di 62 anni originario di Oppido Mamertina, vicepreside dell’istituto Veggetti di Vergato (provincia di Bologna). Lo scorso 3 marzo 2021, l’uomo si era sottoposto a vaccino con farmaco AstraZeneca accusando lievi malesseri: dopo 10 giorni dall’avvenuta vaccinazione è stato trovato morto. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, i periti nominati dalla Procura della Repubblica hanno stabilito che il decesso del professor Morabito non sia in alcun modo collegato al vaccino AstraZeneca, ma bensì a complicanze legate al Covid quali “severa polmonite interstiziale bilatera secondaria e infezione da Sars-Cov-2, infezione già contratta e in essere al momento della vaccinazione”. La Procura aveva aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, ma dopo l’esclusione di ogni correlazione fra vaccino e decesso, accertata dall’autopsia, i giudici hanno chiesto l’archiviazione.