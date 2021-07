Gotha, Gasparri: “sul senatore Caridi ennesima pagina oscura della giustizia italiana, gli dedico la mia firma per i referendum”

31 Luglio 2021 18:55

Il senatore di forza Italia Maurizio Gasparri esprime soddisfazione per l’assoluzione dell’ex senatore Antonio Caridi nel maxi processo Gotha

“Esprimo soddisfazione per l’assoluzione in primo grado di Antonio Caridi, che senatore del gruppo del Pdl, fu arrestato anni fa, con procedure decise in tutta fretta dal Senato e che è stato per 18 mesi detenuto con misure di massima sicurezza. L’accusa aveva richiesto una condanna a 20 anni ma a Reggio Calabria è stato assolto perchè il fatto non sussiste“. Così, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Dedico ad Antonio Caridi – aggiunge Gasparri – la mia firma ai referendum sulla giustizia e invito i magistrati italiani a meditare su questa pagina oscura della giustizia italiana. Un uomo pubblico, un parlamentare, sbattuto in galera, cancellato dall’attività politica e assolto dopo anni e anni di sofferenza perché il fatto non sussiste. Poi dicono perchél’Italia non si fidi più della magistratura. Le Procure affondano e tanti cittadini onesti subiscono processi che non dovevano nemmeno essere intentati nei loro confronti“.