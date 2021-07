Stanco, infortunato e fuori classifica: Primoz Roglic si ritira dal Tour de France!

4 Luglio 2021 11:55

Primoz Roglic si ritira dal Tour de France: il ciclista sloveno soffre per le ferite rimediate nella caduta dei giorni scorsi ed era arrivato ad accumulare 35 minuti da un imprendibile Pogacar

La notizia era nell’aria da un po’, serviva solo attendere la conferma ufficiale arrivata da pochi minuti: Primoz Roglic lascia il Tour de France. Il ciclista sloveno, dato come uno dei grandi favoriti della vigilia e principale ostacolo al back to back di Tadej Pogacar, si è infortunato a causa di una brutta caduta a Pontivy, riportando vistose ferite che gli hanno impedito di correre al meglio. Roglic ha retto fino all’0ttava tappa, ma la clamorosa azione di Pogacar di ieri ha messo la parola fine ad ogni tentativo di rimonta. Probabilmente l’obiettivo era stringere i denti fino al giorno di riposo di domani per poi provare a rimettersi in sesto quanto possibile, ma l’aver accumulato 35 minuti dalla maglia gialla Pogacar, apparso in forma smagliante, avrà fatto desistere Roglic. Prima della tappa odierna, da Cluses a Tignes, Roglic ha annunciato il suo forfait spiegando: “non ha senso continuare così. Sono molto dispiaciuto di dover lasciare il Tour ma devo accettarlo. Non pensavo che questa caduta mi avrebbe fatto smettere. Ma dopo alcuni giorni ho visto che non stavo facendo progressi nel recupero”.