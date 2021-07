Ennesimo fulmine a ciel sereno nel calcio calabrese: Presidente e vice della Vigor Lamezia rassegnano le dimissioni

24 Luglio 2021 17:55

Vigor Lamezia, il presidente Saladini e il vice Ferraro hanno rassegnato le dimissioni

Ennesimo fulmine a ciel sereno nel calcio calabrese. A poche ore dalle dimissioni del Consiglio Direttivo del Sambiase, dopo la promozione in Serie D, anche in casa Vigor Lamezia ci sono forti scossoni al vertice. “La Vigor Lamezia – si legge in una breve nota – comunica che il Presidente Felice Saladini ed il Vice Presidente Angelo Ferraro hanno deciso di abbandonare il calcio lametino, rassegnando pertanto le dimissioni. Nelle prossime ore sarà dato mandato ai professionisti al fine di individuare nuovi soci interessati a portare avanti il progetto sportivo”.