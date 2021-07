Reggina, Piazza Duomo si colora di amaranto: il 7 agosto saranno presentate la squadra e le nuove maglie [DETTAGLI]

30 Luglio 2021 14:26

La location è identica a quella da cui, nell’agosto di due anni fa, partì la splendida cavalcata che vide Reggio Calabria tornare in serie B a distanza di sei anni

La Reggina ha comunicato la volontà di dar vita alla presentazione della prima squadra, in vista della stagione 2021/2022. L’appuntamento è fissato per sabato 7 agosto, con inizio alle ore 21:00. La location individuata è quella di Piazza Duomo, laddove, nell’agosto di due anni fa, partì la splendida cavalcata che vide Reggio Calabria tornare in serie B a distanza di sei anni. “Una iniziativa che mira ad esaltare, in vista dell’agognata riapertura degli stadi, il concetto di regginità ed il senso di appartenenza ad una maglia e ad un territorio. Il primo abbraccio, seppur ideale, del nostro meraviglioso popolo. Entusiasmo e passione, da condividere con la città. Tra le tante novità della serata, la presentazione delle nuove maglie da gioco e l’elezione di Miss Amaranto”, si legge nel comunicato. Contestualmente, il club annuncia di aver già presentato agli organi preposti un piano dettagliato, per garantire il pieno rispetto del protocollo anti-Covid.