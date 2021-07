Presentato alla Camera di Commercio il progetto “Destination Make! Messina”

5 Luglio 2021 17:49

È stato illustrato oggi, nella sala Consulta della Camera di Commercio il progetto “Destination Make! Messina”, un percorso di co-creazione di strategie di destinazione da realizzare insieme agli attori istituzionali del territorio e in collaborazione con operatori turistici e stakeholders. All’evento, presente per il Comune di Messina l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, hanno preso parte il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina e la segretaria generale dell’Ente camerale Paola Sabella, e l’amministratore unico di Destination Makers Emma Taveri. L’iniziativa è finalizzata a creare una nuova visione della provincia messinese e ad attrarre flussi turistici per esaltare il tessuto produttivo dell’intera provincia, offrendo risposte in linea con le richieste dei nuovi viaggiatori con l’obiettivo di colmare la distanza esistente tra le destinazioni e il mercato attraverso una progettazione strategica che risponda in maniera fattiva e innovativa alle nuove esigenze dei viaggiatori, sensibilmente modificate rispetto al periodo pre-pandemico. “Malgrado il difficile momento vissuto dal settore turistico – ha evidenziato l’Assessore Caruso – auspico che questa iniziativa sia l’input per avviare un percorso di sviluppo del settore turistico post- pandemia, attraverso un piano strategico utile e necessario per unire le forze, le competenze e le idee di tutti gli attori coinvolti al fine di dare risposte concrete e contribuire all’incremento dell’offerta culturale-turistica della Città di Messina a beneficio della comunità, dell’economia, e della promozione e valorizzazione del territorio”.