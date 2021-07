Preolimpico Basket, l’Italia vola in finale: Repubblica Dominicana dominata 79-59. Gli azzurri attendono la Serbia

3 Luglio 2021 14:49

Dopo il successo su Portorico l’Italia liquida senza troppi problemi anche la Repubblica Dominica 79-59. Fontecchio best scorer con 17 punti. In finale gli azzurri affronteranno la vincente di Serbia-Portorico

Dopo il successo su Portorico, l’Italia torna in campo per la sfida delle semifinali del Preolimpico di Belgrado, il torneo che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Un’Italia dimezzata nel talento, viste le assenze di grandi nomi del calibro di Danilo Gallinari (impegnato con gli Hawks nei Playoff NBA), Gigi Datome e Marco Belinelli (stanchi dopo una lunga stagione con Milano e Bologna). Non sono dimezzate però le ambizioni degli azzurri e la grinta che i ragazzi di Meo Sacchetti stanno mettendo sul parquet per avere la certezza di poter prenotare un volo per Tokyo. Avversario non di certo impossibile la Repubblica Dominicana di Francis (12 punti), dominata per l’intero arco della gara ad eccezione dell’ultimo quarto nel quale l’Italia si è rilassata gestendo l’ampio vantaggio. Il punteggio finale segna 79-59, Fontecchio best scorer con 17 punti, 14 quelli di Tonut. In finale gli azzurri affronteranno la vincente di Serbia-Portorico con la squadra di Milos Teodosic, campione d’Italia con Bologna, favoritissima.