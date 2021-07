Poste Italiane: a Soverato un annullo filatelico per il V° centenario della Pietà di Antonello Gagini

15 Luglio 2021 12:45

Poste Italiane: lo speciale annullo postale è stato richiesto dal Centro Studi “Antonello Gagini”

In occasione della V° Centenario della Pietà di Antonello Gagini, Poste Italiane ha attivato per oggi, giovedì 15 luglio, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “V Centenario della Pietà di Antonello Gagini – Chiesa Maria SS Addolorata – Centro studi Antonello Gagini 15.7.2021 – 88068 Soverato (Cz)”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate, dalle ore 16 alle ore 20, presso lo sportello dedicato allestito presso il sagrato della chiesa Maria SS Addolorata di via Duomo, a Soverato. Lo speciale annullo postale è stato richiesto dal Centro Studi “Antonello Gagini”. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane S.p.A. di Soverato, Corso Umberto I, 147 – 88068 Soverato (CZ) (tel. 0967-537831) Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.