Poste Italiane: 70 dipendenti nominati “Maestro del lavoro”, tre sono di Reggio Calabria

30 Luglio 2021 15:27

Poste Italiane partecipa con i suoi dipendenti per il dodicesimo anno consecutivo al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 70 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda. In attesa del conferimento formale a cura delle Prefetture per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” 70 dipendenti di Poste Italiane hanno ricevuto un attestato di stima e riconoscimento da parte dell’azienda.

Dei settanta dipendenti di Poste Italiane, tre sono di Reggio Calabria: Adele Scopelliti e Aldo Giordano, che si occupano entrambi di Risorse umane, rispettivamente, per la filiale di Poste di Reggio Calabria e per il recapito; Giuseppe De Crea, invece, è impiegato presso l’ufficio postale di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.