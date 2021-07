Il Napoli vuole prestare ancora Folorunsho in Serie B: la Reggina fra le possibili destinazioni

26 Luglio 2021 12:48

Il Napoli vuole inviare Michael Folorunsho in Serie B per fare esperienza: la Reggina fra le possibili destinazioni, sarebbe un ritorno

Luciano Spalletti ha valutato con attenzione la posizione di Michael Folorunsho nel suo Napoli, optando per la soluzione del prestito. Il giovane centrocampista ha qualità interessanti, ma non è stato giudicato ancora all’altezza di poter occupare un posto nella rosa partenopea, secondo quanto riporta ‘Tuttosport’. Per lui si prospetta un’altra stagione in Serie B dopo quella vissuta con la maglia della Reggina. In riva allo Stretto il calciatore ha vissuto un’annata positiva vestendo la maglia amaranto in 32 occasioni fra campionato e Coppa Italia, segnando 6 reti e fornendo 3 assist. Prestazioni che hanno lasciato un buon ricordo a Reggio Calabria e che rendono dunque la Reggina una delle possibili destinazioni per il prestito del ragazzo. La novità della nuova stagione riguarda però la guida tecnica: via Baroni, dentro Aglietti con annesso cambio di modulo. Collocare Folorunsho nel 4-3-3 del nuovo allenatore amaranto potrebbe risultare più difficile, il calciatore dovrebbe occupare una posizione più defilata nei 3 d’attacco o arretrare nel ruolo di mezz’ala, costruendosi praticamente un nuovo ruolo. Difficile anche l’impiego nel 4-2-3-1 in cui troverebbe la sua collocazione tattica al centro della batteria di trequartisti dietro la punta, ruolo nel quale è però presente una folta concorrenza composto dal neo acquisto Laribi e i talentuosi Bellomo e Menez.