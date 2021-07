Portigliola: riparte il Festival del Teatro Classico di Locri Epizephiri

7 Luglio 2021 13:24

Appuntamento con l’anteprima del Festival alle ore 21:30 di sabato 10 luglio, che vedrà tornare sul palco la straordinaria Elisabetta Pozzi per mettere in scena “Sorelle di Sangue”, opera ispirata al poeta greco Ghiannis Ritsos

L’attesa è finita! Dopo l’anomala, ma comunque indimenticabile stagione 2020, condizionata dalla pandemia da Covid-19, sabato 10 luglio, alle ore 21:30, torneranno finalmente ad accendersi i riflettori sul palco del Teatro Greco Romano di Portigliola per la nuova stagione del Festival del Teatro Classico Tra Mito e Storia. L’anteprima di quest’anno sarà affidata a una habitué del Festival, la magnifica Elisabetta Pozzi che, per l’occasione, riprenderà un’opera che ha riscosso un grandissimo successo oltre dieci anni fa, nella quale darà corpo e voce a Crisotemi, sorella dimenticata di Elettra, nella rappresentazione Sorelle di sangue, opera ispirata al poeta greco Ghiannis Ritsos.

Nella messa in scena ideata e diretta dalla stessa attrice genovese, la quarta figlia di Agamennone e Clitemnestra‚ Crisotemi appunto‚ un non-personaggio appena ricordato dagli autori classici‚ diventa il simbolo dell’ignavia‚ un’antieroina che‚ seppure ricoperta del sangue delle persone a lei più care‚ non partecipa né alla loro salvezza né alla loro condanna. L’interpretazione di Elisabetta Pozzi si ispira all’opera di Ritsos per dare vita a una Crisotemi che ci parla di noi, ma anche all’Elektra di Hugo von Hofmannsthal, dalla quale deriva la visione di un mondo dove il dionisiaco sconfigge la ragione e la meditazione apollinea. Il richiamo del sangue versato dalla famiglia di Crisotemi, infatti, costituisce l’onda attiva che muove passioni e sacrifici.

Una messa in scena evocativa che, come sempre, permetterà di scoprire aspetti nuovi del mito riflettendo anche sulla modernità fragile dalla quale ci sentiamo travolti, e che sarà resa ancora più suggestiva dalle musiche di Daniele D’Angelo, dai costumi di Livia Fulvio, dalle scene del Capannone Moliere, dalle luci di Stefano Stacchini e dalle coreografie di Aurelio Gatti, danzate da Valeria Busdraghi, Elisa Carta Carosi, Lucia Cinquegrana e Arianna di Palma.

Ancora una volta il modo migliore per avviare una stagione di grandi successi e sconfinate emozioni per il Festival del Teatro Classico di Locri Epizephiri.

A causa delle norme imposte dalla pandemia, l’accesso al pubblico sarà limitato. È consigliato pertanto l’acquisto dei biglietti in prevendita.