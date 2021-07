Ponte sullo Stretto, Salvini: “è necessario per unire l’Italia, non ha senso l’alta velocità se poi non c’è il Ponte: andremo fino in fondo per realizzarlo e sarà bellissimo”

12 Luglio 2021 17:07

Ponte sullo Stretto, le parole del leader Matteo Salvini oggi in Calabria

“Sul Ponte sullo Stretto, non si possono investire miliardi di euro per l’alta velocità e fermarsi a Reggio Calabria: stopparsi, mettersi in coda per il traghetto e poi ripartire. Non facciamo ridere. Il ponte unirà Calabria, Sicilia, l’Italia e l’Europa sarà una delle opere pubbliche più belle del mondo che porterà l’ingegneria italiana ad essere conosciuta in tutto il mondo. Come Lega andremo fino in fondo perché significa lavoro e la Calabria non ha bisogno di assistenza ma di opportunità di lavoro“. Così il leader della Lega Matteo Salvini oggi a a Gizzeria (Catanzaro) rispondendo ai giornalisti prima dell’avvio di un tour elettorale in vista delle regionali.