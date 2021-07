Ponte sullo Stretto, dopo la bocciatura Forza Italia torna alla carica: “presentato ordine del giorno per inserire opera nel Pnrr”

23 Luglio 2021 11:01

Bernardette Grasso di Forza Italia spiega che il partito ha presentato un ordine del giorno per l’inserimento del Ponte sullo Stretto nel Pnrr

Forza Italia non molla. Uno dei partiti maggiormente propensi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto prosegue la battaglia contro i “contrari” e torna alla carica dopo la bocciatura di qualche giorno fa nelle Commissioni di merito. Bernardette Grasso, molto vicina a queste tematiche, spiega infatti che “Forza Italia non molla e rilancia. Dopo la bocciatura di qualche notte fa nelle Commissioni di merito, il Ponte sullo Stretto torna priorità alla Camera, grazie a un ordine del giorno presentato da Forza Italia, per l’inserimento dell’Opera nel Pnrr“.

Grasso denuncia ancora una volta chi sta provando a mettere i bastoni tra le ruote: “è moralmente indecente che a priori, qualche “Oracolo” del Nord debba ancora una volta spezzare le gambe della crescita al Sud. D’altronde, il Governo centrale si era già impegnato a individuare le risorse per garantire collegamenti stabili con la Sicilia, grazie anche all’alta velocità. Lo scaricabarile istituzionale deve finire”.