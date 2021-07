Ponte sullo Stretto, il 29 luglio il ministro Giovannini in parlamento. La parlamentare Drago (Fdi): “assurdo perdere ancora tempo”

22 Luglio 2021 15:31

Ponte sullo Stretto, il 29 luglio il ministro Giovannini in parlamento, relazionerà in merito agli intendimenti del governo sulla realizzazione dell’infrastruttura

E’ convocato per il 29 Luglio, il ministro Enrico Giovannini davanti alle Commissioni congiunte di Camera e Senato per relazionare sul Ponte sullo Stretto e sugli intendimenti del Governo sulla realizzazione dell’infrastruttura. Intanto continua a suscitare polemiche la bocciatura dell’emendamento presentato dalle deputate di Forza Italia Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano e Giusi Bartolozzi che avevano tentato di far rientrare il Ponte nelle opere finanziate dal Recovery

“È grave – dichiara il senatore catanese di Fratelli d’Italia, Tiziana Drago – che le Commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera abbiano bocciato la proposta di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere con procedura semplificata e accelerata previste nella lista del Dl Recovery. Fratelli d’Italia è sempre stata a favore della realizzazione di questa infrastruttura strategica che avrebbe consentito e consentirebbe non solo di collegare il Sud dell’Italia al resto del Paese, ma soprattutto per mettere in comunicazione l’Italia con l’Europa. È un’occasione persa ed è assurdo che un’opera strategica come il Ponte non sia stata ricompresa nel Pnrr visto che sarebbe stata fondamentale nell’ambito del grande Corridoio europeo che parte dai Paesi scandinavi e passa per l’Italia. Senza considerare che il progetto a campata unica è in fase molto avanzata, rispetto a quello a tre campate, e in fase esecutiva, quindi bastava davvero poco per avviare la realizzazione del Ponte”, conclude.