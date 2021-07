Ponte sullo Stretto, Grasso: “i fondi ci sono ma l’opera resta al palo”

18 Luglio 2021 14:44

Grasso: “perché il Ponte sullo Stretto resta al palo nonostante i fondi blindati per il Sud?”

“Perché il Ponte sullo Stretto resta al palo nonostante i fondi blindati per il Sud? Grazie al ministro Mara Carfagna abbiamo le risorse per il Mezzogiorno“, è quanto afferma Bernadette Grasso. “È un primo passo, però del Ponte sulla Stretto nessuna traccia. Eppure non è il contentino dato a Sicilia e Calabria. Non è un’infrastruttura di interesse locale o marginale. È a beneficio di tutta l’Europa, che potrà finalmente contare su un corridoio che collega il Continente, da Nord all’estremo Sud. Così come l’alta velocità, non più monca perché stoppata in Calabria. Non ci sono studi o perplessità che tengano rispetto alla sua realizzazione. Si deve fare, per goderne tutti, punto”, conclude Grasso.