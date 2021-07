Ponte sullo Stretto, Caio: “la tecnologia Saipem ha molti benefici”

30 Luglio 2021 13:10

Ponte sullo Stretto, le parole dell’amministratore delegato Francesco Caio

Il tunnel sottomarino galleggiante proposto da Saipem per attraversare lo Stretto di Messina è “una soluzione su cui vale la pena di continuare a riflettere per i benefici tecnologici in grado di assicurare anche in termini di manutenzione“. Lo ha detto l’amministratore delegato Francesco Caio sottolineando che “la tecnologia che abbiamo suggerito, offerto e sottoposto ci sentiamo di sperimentarla anche in altre aree che non necessariamente siano quelle dello Stretto di Messina“.