Polistena, impiantato con successo un pacemaker salvavita ad una 95enne: il figlio ringrazia il dott. Amodeo in una toccante lettera pubblica

14 Luglio 2021 13:30

Esempio di buona sanità a Polistena: la lettera di ringraziamento al dott. Enzo Amodeo

“Il cuore di mamma Francesca rallentava sempre di più, fino al punto di fermarsi, ed ha ripreso a battere dopo l’impianto di un pacemaker presso la Cardiologia /UTIC dell’Ospedale di Polistena”. Lo afferma in una nota il Prof. Franco Le Pera. “Dopo molte resistenze, motivate dall’età avanzata, in seguito alle nostre pressanti richieste, mamma Francesca ha deciso di farsi operare a condizione che fosse il dott. Enzo Amodeo ad eseguire l’intervento (voglio andare dove mi porta il cuore! ). Così, in poche ore, è stata portata da Catona a Polistena, dove è stato eseguito l’intervento nella Sala di Cardiostimolazione della Cardiologia polistenese. Procedura rapida e senza complicanze, nonostante l’età avanzata e le tante patologie associate di cui può soffrire un’ultranovantenne”.

“Con la presente intendiamo ringraziare pubblicamente il Primario e tutti i suoi collaboratori, associando al sentimento di gratitudine parole di stima e tantissimi complimenti per l’impeccabile gestione del Reparto, la qualità dell’assistenza e la professionalità e il garbo con cui vengono trattati tutti i pazienti, nessuno escluso”.