Serie D, niente impresa per il San Luca: la Gelbison passa in rimonta con l’ex Reggina Sparacello, è la prima finalista playoff del girone I

6 Luglio 2021 20:02

Il San Luca di Cozza perde a Vallo della Lucania: la Gelbison rimonta e passa in finale del girone I di Serie D

Niente impresa per il San Luca. La squadra di Cozza, impegnata nella semifinale playoff del girone I di Serie D, cade a Vallo della Lucania. La Gelbison, terza classificata al termine della stagione regolare, vince in rimonta e approda in finale, dove incontrerà la vincente di domani tra Fc Messina e Acireale. Non basta il gol in avvio di Carbone, i reggini si fanno rimontare nel finale per via delle reti di Mesina e dell’ex Reggina Sparacello su rigore. Non sono mancate le polemiche per qualche decisione arbitrale, specie subito dopo il tiro dal dischetto concesso ai locali: per questo il San Luca resta anche in 8 a causa delle espulsioni di Scuffia, Carella e Spinaci.