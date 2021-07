PGS Luce Messina, a Pietro Cannistrà e Benedetto Bottari la direzione del settore calcio a 11

23 Luglio 2021 10:51

La PGS comunica di aver affidato a Cannistrà e Bottari la direzione del settore calcio a 11

La PGS Luce Messina comunica che la gestione sportiva del settore calcio a 11 sarà diretta da Pietro Cannistrà e Benedetto Bottari, collaudato binomio dirigenziale che vanta importanti esperienze in categorie superiori. Coordineranno le operazioni di mercato e getteranno le basi per la prossima stagione sportiva della formazione biancazzurra militante nel campionato di Prima Categoria. Questo accordo rafforza la struttura societaria e permetterà al presidente Fabrizio Caratozzolo e al suo gruppo di lavoro di concentrarsi sul calcio a 5. La PGS Luce ha presentato, infatti, domanda di ripescaggio nella serie B nazionale del futsal con buone possibilità che venga accolta dalla Divisione C5. “Le competenze di Cannistrà e Bottari rappresentano una garanzia per la nostra squadra di calcio a 11 – dichiara Caratozzolo – aver passato a loro la gestione del settore ci dà la certezza che lavoreranno per creare un organico competitivo. Faccio ad entrambi un “grande in bocca al lupo”, garantendo naturalmente la mia massima collaborazione”.