Il Belgio lancia una petizione per rigiocare la partita contro l’Italia, ma è uno sfottò ai francesi: “abbiamo perso contro i migliori”

5 Luglio 2021 10:21

“Rigiocare il quarto contro l’Italia per perderlo nuovamete”: i tifosi del Belgio lanciano la scherzosa petizione che fa il verso a quella (seria) dei tifosi francesi

I tifosi del Belgio hanno lanciato una petizione, che viaggia verso le 3000 firme, richiedendo ufficialmente di ripetere la partita contro l’Italia per… perdere nuovamente! I tifosi dei ‘Diavoli Rossi’ hanno dimostrato grande ironia e un’importante dose di sportività nel riconoscere la superiorità dell’Italia nella sfida dei quarti di finale di Euro 2021, al punto da sostenere che se la gara si rigiocasse sarebbero nuovamente gli azzurri a vincere. Nella descrizione della petizione si legge: “rigiocare il quarto con l’Italia per perderlo nuovamente. Abbiamo perso contro i più forti, lo scopo è dimostrare a che punto fossero davvero più forti“. A ben guardare però, quello del Belgio è anche uno sfottò ai rivali francesi. I tifosi della Francia infatti, dopo l’eliminazione ai calci di rigore contro la Svizzera, hanno lanciato una petizione per rigiocare la partita poichè, a loro avviso, il rigore di Mbappè sarebbe da invalidare a causa del movimento del portiere svizzero Sommer avvenuto in anticipo. Eventuali esclusa già dal Var in campo. I francesi non sono proprio riusciti a digerire la sconfitta…