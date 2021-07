Pescavano di frodo nel Parco Nazionale della Sila: 3 denunce

17 Luglio 2021 12:51

Le 3 persone sono state denunciate per bracconaggio ittico in pieno Parco Nazionale della Sila

Tre persone sono state denunciate dai militari della stazione parco di Spezzano della Sila Camigliatello Silano con la collaborazione della Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore per bracconaggio ittico in località lago di Ariamacina nel comune di Casali del Manco in pieno Parco Nazionale della Sila.

Le pattuglie operanti mentre effettuavano i controlli, disposti dal reparto carabinieri Parco della “Sila” in collaborazione con la Polizia provinciale- distaccamento di San Giovanni in Fiore, presso l’imbocco del lago di Ariamacina, hanno notato la presenza di un filo fissato alla vegetazione sulla sponda del lago al quale era ancorata da una parte all’altra delle sponde stesse una rete da pesca a maglia. Dopo un lungo lasso di tempo si notava l’avvicinarsi di un automezzo, con alla guida un uomo del luogo, successivamente denunciato in concorso, dal quale scendevano due soggetti, in seguito identificati in due persone di nazionalità rumena, le quali si avvicinavano a piedi alla sponda del lago per poi immergervisi per provvedere al recuperare del filo legato alla vegetazione lacustre sita sulle due sponde del lago.

Una volta raccolta la rete ed il pesce, in essa contenuto, i militari sono intervenuti bloccando l’attività e identificando i trasgressori. Si è pertanto proceduto al sequestro dell’attrezzatura utilizzata e del pescato prelevato (trote e scardole) il quale, previa autorizzazione del servizio veterinario del’Asp intervenuto, visto il buono stato di conservazione, è stato donato ad un ente benefico. L’attività di bracconaggio ittico è stata effettuata nell’area protetta del Parco Nazionale della Sila in Zona 1 nonché in Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione), denominata “Palude del lago di Ariamacina”.