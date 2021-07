Serie A, vietate le maglie verdi dalla stagione 2020/2023: i motivi dietro la scelta singolare

15 Luglio 2021 22:50

Provvedimento abbastanza singolare presente nel nuovo regolamento della Serie A: a partire dalla stagione 2022/2023 saranno vietate le maglie verdi

Sono ore alquanto frenetiche per il Sassuolo, molto attivo sul mercato. No, non quello dei giocatori, ma quello delle… maglie! La squadra neroverde dovrà eliminare il verde dalle proprie casacche, non è ancora chiaro se del tutto o quantomeno sarà possibile mantenere dei piccoli richiami sulla divisa. È quanto si legge nell’Articolo 2 del nuovo regolamento della Serie A, pubblicato sul sito ufficiale. La norma regolamenta i colori delle divise di gioco e vieta l’utilizzo del colore verde ai calciatori di movimento per una questione di maggiore chiarezza televisiva in relazione al campo da gioco. La norma sarà attiva dalla stagione 2022/2023, dunque il Sassuolo avrà una stagione di tempo per studiare il proprio cambio cromatico.