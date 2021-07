Jorginho, cuore azzurro: “l’Italia mi ha aiutato nelle difficoltà, non potevo voltarle le spalle scegliendo il Brasile”

13 Luglio 2021 16:51

Jorginho rivela un aneddoto sulla scelta della Nazionale italiana: il centrocampista italo-brasiliano non ha voluto “voltare le spalle” alla nazione che lo ha sempre aiutato

Jorge Luiz Frello Filho, per tutti Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è stato uno dei simboli della vittoria italiana a Euro 2021: un’infinità di palloni toccati e smistati senza errori, il rigore decisivo contro la Spagna, tanta leadership e una discreta dose di freddezza anche quando il pallone scottava parecchio. E pensare che qualcuno, che continua a mischiare con il calcio questioni legate a razza e nazionalità, continua a non considerarlo italiano.

Basterebbe leggere le sue dichiarazioni rilasciate a ‘Sport Tv’ per capire realmente quanto Jorginho ci tenga all’Italia come Paese e alla Nazionale azzurra per la quale, ricordiamolo, ha rinunciato al Brasile. “Ho anche giocato nell’U21 per l’Italia. Non appena mi è arrivata la chiamata, ho accettato subito. – ha raccontato Jorginho – Onestamente vedevo la nazionale brasiliana come qualcosa di lontano. Sono cresciuto in Italia e l’Italia mi ha aperto delle porte. Insomma, onestamente non ci ho pensato due volte. Dopo l’Under 21, avevo giocato con la Nazionale maggiore azzurra solo amichevoli. A novembre 2017 arrivò la convocazione per lo ‘spareggio’ mondiale con la Svezia ma in quel periodo mi aveva cercato anche il Brasile. Edu Gaspar, ex coordinatore della nazionale verdeoro, mi aveva detto: ‘Jorge, stiamo pensando di chiamarti, ma non posso garantire nulla. So che è difficile, parla con la tua famiglia’. E tutto si è complicato. Era il mio sogno d’infanzia giocare col Brasile. Ma sentivo che l’Italia aveva bisogno di aiuto, si giocava quella partita fondamentale con la Svezia. E quando ho avuto bisogno di aiuto, l’Italia mi ha aiutato, mi ha abbracciato e mi ha aperto le porte. Non mi sentivo a mio agio a voltarle le spalle. Il mio cuore ha detto ‘No, l’Italia ha bisogno di te’. Quindi ho fatto quella scelta e sinceramente ne sono molto contento“.