Patti: oltre 30 milioni di euro per la viabilità della zona Nebrodi Occidentale

26 Luglio 2021 14:51

L’annuncio del Sindaco Metropolitano De Luca nel corso della riunione di stamane che ha visto la partecipazione dei Comuni di S.Angelo di Brolo, Piraino, Brolo, Raccuja, S. Piero Patti, Ucria, Librizzi, Gioiosa Marea, Patti, Montagnareale, Oliveri, Falcone, Basicò, Montalbano Elicona, Furnari, Tripi

Seconda riunione odierna quella che il Sindaco Metropolitano di Messina, dott. Cateno De Luca, ha tenuto nella Sala Comunale del Palazzo Municipale di Patti con gli Amministratori dei Comuni di S.Angelo di Brolo, Piraino, Brolo, Raccuja, S. Piero Patti, Ucria, Librizzi, Gioiosa Marea, Patti, Montagnareale, Oliveri, Falcone, Basicò, Montalbano Elicona, Furnari, Tripi. Gli investimenti complessivi dei lavori presi in esame, molti già in fase di esecuzione o di imminente inizio, ammontano ad oltre 30 milioni di euro, un investimento corposo di Palazzo dei Leoni che punta nell’arco di un breve periodo a riportare in condizioni di sicurezza una rete viaria che necessitava di lavori organici.

“Messina è la prima in Italia per capacità di spesa grazie ad un’attività di programmazione che Palazzo dei Leoni ha messo in campo – ha affermato il Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca – e la nostra strategia è quella di presentare al Governo, entro fine anno ed in collaborazione con i Comuni, un pacchetto di progetti cantierabili da inserire nel Piano Strategico. Nel frattempo stiamo operando una serie di interventi su tutto il territorio per dare una risposta alle esigenze dei centri abitati che molto spesso vedono nelle strade provinciali l’unica via primaria di collegamento con il resto del comprensorio. Un passo successivo, che a breve termine sarà attuato, sarà quello di destinare fondi per interventi sulle strade provinciali agricole che saranno destinati e gestiti direttamente ai singoli Comuni sulla base di un accordo di programma. Inoltre stiamo lavorando per attivare le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare della ex Provincia e daremo la possibilità ai Comuni di acquisire, a condizioni economiche favorevoli, strutture che insistono nei singoli territori”.

Per ciò che riguarda l’attività sulle strade provinciali ricadenti nella zona Nebrodi Occidentale l’importo complessivo dei lavori in corso di esecuzione ammonta a 7.050.000 euro, quello relativo ai lavori in corso di appalto è di 9.400.000 euro, mentre la somma che interessa la progettazione in corso è di euro 13.734.850

Il quadro complessivo degli interventi sulle arterie stradali della zona Nebrodi Occidentale è il seguente:

INTERVENTI IN CORSO

– Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i PIT e poli turistici, lungo la S.P. 110 “Montalbanese”, dalla S.S. 113 in prossimità Portorosa, sino alla S. P. 122 “Pattese” , importo 4.550.000 euro

– Ripristino sede stradale-consolidamento corticale S.P.A. Falcone-S. Barbara, importo 1.500.000 euro

– Muro pericolante e consolidamento corticale S.P. 140 di S. Angelo di Brolo Km 12+500, importo 1.000.000 euro

INTERVENTI IN CORSO DI APPALTO

– Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 109, 118/a, 119, 120, 122 e 136 ricadenti nel territorio dei Comuni di Patti e S. Piero Patti, importo 1.200.000 euro

– Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 126 e 132 ricadenti nel territorio dei Comuni di Montagnareale e Librizzi, importo 900.000 euro

– Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 133, 133/c, 134, 135, 135b e 135c ricadenti nel territorio del Comune di Gioiosa Marea, importo 1.000.000 euro

– Progetto dei lavori per il consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 138, 140 e 140bis nel territorio dei Comuni di Piraino e S. Angelo di Brolo, importo 1.100.000 euro

– Progetto dei lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 143, 144, 145, 145dir, 146, 146a e 146 bis ricadenti nel territorio dei Comuni di Brolo, Ficarra e Sinagra, importo 1.300.000 euro

– Progetto dei lavori per il consolidamento del piano viabile e la messa in sicurezza delle SS. PP. 136, 137, 138, 139 e 139a ricadenti nel territorio dei Comuni di Raccuja, Ucria e Floresta, importo 700.000 euro

– Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 110 “Montalbanese” e n. 122 “Pattese”, nel tratto compreso tra l’innesto con la S. P. n. 115 e la S. S. n.116 in località Favoscuro e sulla diramazione Portella Zilla-Roccella Valdemone, importo 900.000 euro

– Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n. 115 Tripiciana, importo 1.300.000 euro

– Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali ricadenti nei Comuni di Oliveri e Falcone, importo 1.000.000 euro

INTERVENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE

– Realizzazione della strada di scorrimento veloce “Patti-San Piero Patti” 3° lotto stralcio, importo 13.734.850 euro