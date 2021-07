“Il dolce valore della collaborazione”, Fabbri 1905 stringe una partnership con Conpait: grande successo per Angelo Musolino e Davide Destefano

5 Luglio 2021 17:11

La storia azienda Fabbri 1905 stringe una partnership con Conpait per condividere idee, prodotti e progetti: grande successo per la presidenza reggina formata da Angelo Musolino e Davide Destefano

Ennesimo successo per la presidenza tutta reggina, Angelo Musolino presidente nazionale e Davide Destefano responsabile nazionale gelato, della confederazione nazionale pasticceri d’Italia (Conpait). Fabbri 1905, azienda storica simbolo dal made in Italy sceglie infatti Conpait come partner per condividere idee, prodotti e progetti, protagoniste le scuole dell’associazione e prima tra tutte la neo realtà di Lazzaro, una realtà consolidata nota ormai per il suo slogan “chi non si forma si ferma” anche alla scuola di formazione Conpait di Lazzaro (RC). L’Azienda bolognese ha da poco siglato una partnership con Conpait che rafforza ulteriormente la sua vicinanza ai professionisti di pasticceria e gelateria e si aggiunge alle altre prestigiose collaborazioni 2021 siglate con Aromacademy, CAST Alimenti ed Etoile Academy.

Dalla formazione ad iniziative dedicate, al centro della collaborazione la gamma Fabbri 1905 per i professionisti: versatile, performante, un vero e proprio “assistente in più in laboratorio”

Passione e amore per la qualità sono il trait d’union tra Fabbri 1905 e Conpait e si tradurranno in diverse iniziative di formazione e attività creative che prenderanno il via nel corso dell’anno.

Carlotta Fabbri, Direttore MKTG business unit Fabbri Profesisonal: “chi non si forma si ferma: questo è uno dei motti di Conpait ed è qualcosa che Fabbri condivide oggi più che mai. Siamo fermamente convinti che comunicare idee, tecniche, prodotti, progetti, sia un passo fondamentale per far crescere l’intera filiera. Tutta questa trasmissione di know how passa attraverso la formazione, in cui è intrinseco il principio della condivisione: uno dei valori che abbiamo in comune con Conpait. Con questa partnership vogliamo quindi contribuire a creare un circolo virtuoso in cui fornitori e clienti camminano a braccetto, in un percorso stimolante di crescita reciproca”.

Fa eco a queste parole Angelo Musolino, presidente Conpait: “sarà una collaborazione a 360 gradi, fruttuosa e concreta, che va nella direzione di una crescita del comparto, trasversale tra professionisti e aziende. Non c’è evoluzione di idee senza le giuste materie prime: Fabbri 1905 incarna perfettamente i valori di Conpait in termini di storia, qualità e made in Italy”.

Aggiunge Davide Destefano, responsabile nazionale Conpait gelato: “i prodotti Fabbri 1905 per noi professionisti sono imprescindibili in laboratorio. Sono stato personalmente in azienda e il processo produttivo è straordinariamente selettivo e naturale. Questo ci dà la garanzia di una lavorazione qualitativamente alta e nello stesso tempo costante: è come avere un assistente in più che prepara le fasi intermedie, ma con la comodità di avere ingredienti già pronti e lavorati nel modo migliore. Dalla formazione alle altre iniziative dedicate, sono certo che collaborazioni con Aziende come Fabbri 1905, particolarmente fervide e ricettive nei confronti delle esigenze professionali, porterà benefici a tutto il sistema”.

Tra i progetti in via di definizione? “In autunno lanceremo un nuovo prodotto e vorremmo che i professionisti di Conpait lo ricettassero secondo la loro creatività, mettendo contestualmente in luce le loro abilità tecniche e quindi le potenzialità di prodotto”, conclude Carlotta Fabbri.

Fabbri 1905 da sempre è al fianco dei professionisti in pasticceria con una gamma di ingredienti studiati per garantire elevate prestazioni, alta qualità e risultato sempre perfetto, ottimizzando e agevolando il lavoro in laboratorio: alle esigenze sempre nuove del settore, Fabbri 1905 risponde con prodotti innovativi, studiati per essere al passo coi tempi e le effettive necessità dei professionisti.

Conpait (Confederazione Pasticceri italiani) è nata nel 1996 con lo scopo di promuovere il mondo della pasticceria, sostenendo la prestigiosa tradizione italiana abbinata alle più moderne tecniche di elaborazione delle materie prime e alle nuove tendenze di decorazione dei dolci. La sua attività si basa sul costante impegno degli associati, presenti su tutto il territorio nazionale, che attraverso la propria attività e l’organizzazione di corsi ed eventi contribuiscono a far crescere sempre più un settore in continua evoluzione attraverso un incessante rinnovamento.