4 Luglio 2021 20:24

Papa Francesco operato al Gemelli, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al colon. Il Santo Padre trascorrerà la notte in ospedale

E’ stato operato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon al Policlinico Gemelli di Roma, Papa Francesco si è recato in ospedale nel primo pomeriggio per essere sottoposto all’intervento eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Il Santo Padre trascorrerà la notte al Policlinico, è quanto apprende l’Ansa da fonti dell’ospedale.