Dalla Spagna esaltano la difesa dell’Italia: proposto un Pallone d’Oro unico per Chiellini e Bonucci

13 Luglio 2021 14:53

Dalla Spagna viene esaltata la coppia difensiva dell’Italia: ‘Marca’ propone un Pallone d’Oro unico per Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci

L’Italia ha impressionato per la qualità del gioco espresso durante Euro 2021, ma quando c’è stato da soffrire gli azzurri si sono aggrappati alla solidità della difesa. Chiellini e Bonucci hanno giocato un Europeo a dir poco perfetto, sbagliando praticamente nulla in difesa e rendendosi pericolosi in attacco. Proprio dai due centrali è nato il gol del pareggio contro l’Inghilterra: dopo la spizzata di Cristante, Chiellini viene abbattuto da Sones (sarebbe stato rigore) mentre il colpo di testa di Verratti viene salvato da Pickford, poi è Bonucci a dimostrarsi il più lesto ad appoggiare in rete.

Dalla Spagna, eliminata in semifinale dai due centrali definiti addirittura ‘mafiosi’ da un giornale iberico, arriva una proposta davvero singolare: il quotidiano ‘Marca’ lancia l’idea di un Pallone d’Oro unico da consegnare ad entrambi. Il giornale fa notare come la sintonia fra i due, compagni anche alla Juventus da diversi anni, abbia aiutato gli azzurri a neutralizzare attaccanti di grande livello come Lukaku e Kane, apparsi inoffensivi nelle gare contro Belgio e Inghilterra. Una coppia che secondo il quotidiano “offre più sicurezza di un milione di antifurti“. La loro forza sta proprio nella chimica dei due che ormai si completano: dunque anche un trofeo come il Pallone d’Oro, se assegnato ad uno, sarebbe in parte anche dell’altro. Perchè allora non darlo a entrambi?