Pallacanestro Viola, altra riconferma del roster della scorsa stagione: c’è il rinnovo di Yande Fall!

30 Luglio 2021 08:50

La Pallacanestro Viola raggiunge l’accordo con Yande Fall per il rinnovo: il leone d’Africa resta per dominare sotto canestro in maglia neroarancio

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Yande Fall. Il pivot senegalese, classe 1990, ha rinnovato il suo contratto per un’altra stagione, legandosi alla Viola fino al 2022. Conferma “illegale” in casa Viola. Yande Fall resterà a Reggio Calabria anche per la stagione 2021/2022. Il pivot senegalese si appresta a vivere dunque la sua quarta stagione consecutiva in riva allo Stretto, in quella città che ormai lui stesso definisce la sua seconda casa. Pivot atipico di 198cm per 95kg, Fall è stato nel campionato trascorso, il miglior rimbalzista del girone D ed è andato ad un passo dall’essere il migliore rimbalzista della serie B per la seconda volta in carriera , finendo a soli 5 rimbalzi di distanza dal vincitore di questa speciale classifica. Energia, grinta e dinamicità per il pitturato neroarancio. “Sono pronto per riprendere con grinta ed entusiasmo per far divertire i tifosi neroarancio”, ha dichiarato Fall.