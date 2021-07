Pallacanestro Viola, seconda conferma in panchina: rinnova l’assistant coach Pasquale Motta

23 Luglio 2021 11:50

Coach Pasquale Motta rinnova con la Pallacanestro Viola: l’assistant coach neroarancio sarà ancora al fianco di coach Bolignano

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con Coach Pasquale Motta come assistant Coach per la stagione sportiva 2021/2022. Reggino doc, Coach Motta si appresta a collezionare la sua ventinovesima stagione in neroarancio. Nel suo palmares più recente, impossibile dimenticare la salvezza nella stagione appena conclusa a bordo di una Viola di ritorno al basket nazionale.

Coach Motta: “sono veramente orgoglioso e fiero di continuare questo percorso con la Pallacanestro Viola, che rimane uno dei fiori all’occhiello della pallacanestro italiana. Per me è molto importante continuare a lavorare in un ambiente in cui ci sono persone che con passione e competenza vogliono costruire qualcosa di significativo. Io darò, come sempre, tutto me stesso per onorare sia umanamente che professionalmente questa conferma e per aiutare il team a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Essere qui è molto stimolante; il club sta crescendo e sta facendo investimenti mirati. Da subito mi sono identificato in questa realtà. Le idee, la passione, gli obiettivi della società mi hanno conquistato e sono pronto a ripartire con grande entusiasmo. Ringrazio la società nella persona del Presidente Laganà, il GM Barrile, i Soci, il Supporters Trust e tutti gli sponsor. Mi fa piacere che il mio lavoro sia stato apprezzato. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura accanto a Domenico Bolignano, professionista serio e preparato, sperando di poter contare sulla presenza dei nostri tifosi al palazzetto”.