Supercoppa Serie B basket, Pallacanestro Viola nel Girone E: neroarancio ospiti di Ragusa a settembre [CALENDARIO]

20 Luglio 2021 12:38

Pubblicato il calendario della Supercoppa di Serie B: la Pallacanestro Viola inserita nel Girone E, l’esordio il 12 settembre a Ragusa

La Lega Nazionale Pallacanestro ha diramato la composizione dei gironi e gli accoppiamenti della prima fase dell’edizione della Supercoppa di Serie B 2021/2022.

Otto gironi da otto squadre ciascuno, composti tenendo conto dei criteri di vicinanza geografica e con gare di sola andata ad eliminazione diretta, dove a giocare in casa sarà la squadra che avrà ottenuto il miglior ranking, a sua volta determinato dalla posizione in classifica ottenuta nella stagione 20/21.

Ogni squadra vincente il proprio girone è qualificata alla Final Eight che si svolgeranno il dal 24 al 26 settembre (sede ancora da stabilire).

La Pallacanestro Viola è stata inserita nel Girone E insieme a Forio D’Ischia, Salerno, Pozzuoli, Sant’Antimo, Agrigento, Torrenova e Ragusa.

Il calendario della Supercoppa:

Quarti di finale – 12/09/2021, H 18:30

Gara 1

Agrigento (1) – Torrenova (6)

Gara 2

Ragusa (4) – Pallacanestro Viola Reggio Calabria (5)

Gara 3

Salerno (2) – Pozzuoli (7)

Gara 4

S. Antimo (3) – Ischia (8)

Sarà dunque la Virtus Kleb Ragusa il primo avversario ufficiale della Viola nella stagione 2021/22.

Semifinali in programma per giorno 15/09 con il seguente accoppiamento:

Vincente Gara 1 VS Vincente Gara 2

Vincente Gara 3 VS Vincente Gara 4

Finale in programma per il 19/09 fra le vincenti delle due semifinali.

La squadra vincente di ogni girone volerà alle Final Eight (24-26 Settembre con sede da stabilire)