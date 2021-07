Pallacanestro Viola e Giuse Barrile ancora insieme: rinnovato l’incarico al general manager reggino

8 Luglio 2021 16:39

La Pallacanestro Viola ha annunciato il rinnovo della collaborazione professionale con il general manager Giuse Barrile anche per la prossima stagione

La Pallacanestro Viola comunica di aver rinnovato a Giuse Barrile l’incarico di General Manager della società. Nel segno della continuità e dell’impegno appassionato proseguirà il prezioso lavoro di un professionista del settore che non necessita di presentazioni, forte della sua preparazione in ambito cestistico e manageriale. Il Presidente Carmelo Laganà commenta così la scelta: “la Pallacanestro Viola ha voluto fermamente proseguire con l’esperienza e la professionalità di Giuse Barrile per dirigere la società verso gli obiettivi prefissati di crescita e continuità“.

Queste le dichiarazioni del General Manager: “sono felice di proseguire il lavoro avviato due anni fa quando la società ha consentito che la fiamma della Viola rimanesse accesa. Ringrazio per la fiducia confermatami il presidente della Pallacanestro Viola Carmelo Laganà, che la sta guidando con amore e perizia straordinari verso traguardi sempre più ambiziosi, ed i soci e tutti coloro che lo affiancano in questo difficile ma esaltante cammino. Prometto il massimo impegno. Saremo subito attivi in vista della nuova stagione e lavoreremo assieme, nella direzione del consolidamento e dello sviluppo, per compiere ulteriori passi in avanti in ogni settore“. Buon lavoro Giuse e Ad Maiora!