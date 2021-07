Reggio Calabria: ecco “Leva e Porta”, il servizio bus navetta gratuito che collega la città alla Via Marina. Orari e fermate

13 Luglio 2021 16:04

La sinergia tra il Comune di Reggio Calabria e l’Atam ha portato all’implemento di un servizio bus navetta (anche nelle ore serali/notturne) che permetterà a cittadini e turisti di poter raggiungere più agevolmente il Lungomare Falcomatà

Per risolvere il problema dei parcheggi, ed accedere più facilmente all’isola pedonale della Via Marina alta di Reggio Calabria, l’amministrazione Falcomatà ha implementato il sistema di trasporto pubblico con delle navette, le linee 27 e 28, più un ulteriore orario notturno, che sarà totalmente gratuito per residenti e turisti. Il servizio comprenderà tutta la città da Nord a Sud, per questo transiterà anche i terminal Libertà e Botteghelle. Negli orari diurni le corse saranno ben 52, con un bus (Linea 27 e Linea 28) che passerà ogni 30 minuti dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Per quanto riguarda invece la fascia serale/notturna saranno messi a disposizione 4 bus navetta per 48 corse, che transiteranno ogni 15 minuti dalle ore 20.00 alle ore 01.30. Di seguito i volantini dell’Atam con le fermate e tutti i dettagli.