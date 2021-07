Olimpidi: ginnastica, Simone Biles rinuncia anche finali individuali volteggio e parallele

31 Luglio 2021 04:13

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Simone Biles ha rinunciato anche alle finali individuali del volteggio e delle parallele asimmetriche ai Giochi di Tokyo 2020. “Dopo ulteriori consultazioni con lo staff medico, Simone Biles ha deciso di ritirarsi dalle finali dell’evento per volteggio e parallele asimmetriche. Continuerà a essere valutata giornalmente per determinare se competere nelle finali per esercizi al corpo libero e trave”, ha spiegato la federazione americana di ginnastica statunitense.