Olimpiadi: surfista portoghese Morais si ritira dopo il test covid-19 positivo

24 Luglio 2021 05:26

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – Il surfista portoghese Frederico Morais ha dichiarato di essere risultato positivo al test per il Covid-19 e che si sarebbe perso il debutto olimpico di questo sport. “Questo è probabilmente il video più triste che abbia mai dovuto pubblicare”, ha scritto Morais su Instagram. “Nel 2019 mi sono qualificato per le Olimpiadi di Tokyo 2020 che sono state rinviate a causa del Covid-19. E ora, a causa del virus, non potrò competere né rappresentare il mio Paese”. La gara di surf inizia domenica alla spiaggia di Tsurigasaki.