Olimpiadi: scherma, Italia battuta dalla Francia in semifinale fioretto a squadre donne

29 Luglio 2021 08:03

Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) – L’Italia del fioretto a squadre femminile è stata battuta dalla Francia nella semifinale di Tokyo 2020 per 45-43. Le azzurre sprecano un grande vantaggio e vengono beffate nel finale. Ora dovranno salire in pedana per la sfida per il bronzo.