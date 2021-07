Olimpiadi: scherma, Garozzo d’argento nel fioretto, oro a Ka Long

26 Luglio 2021 14:34

Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – Daniele Garozzo ha vinto la medaglia d’argento nel torneo olimpico di fioretto maschile ai Giochi di Tokyo 2020. Il siciliano è stato battuto in finale dallo schermidore di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 15-11. Per l’azzurro che aveva vinto l’oro a Rio 2016 un amaro argento. Per l’Italia è la nona medaglia a Tokyo.