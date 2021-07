Olimpiadi: Pellegrini, ‘cinque Giochi come i cinque Cerchi, ogni sacrificio è stato ripagato’

22 Luglio 2021 05:09

Tokyo, 22 lug. (Adnkronos) – “Cinque Olimpiadi, le mie, sono come i Cinque Anelli. Da Atene a Tokyo, passando per Pechino, Londra e Rio De Janeiro. Ogni sacrificio fatto per amore del nuoto è stato ripagato dai valori dello sport e da quella mentalità aperta che mi ha resa cittadina del mondo”. Questo il messaggio postato dalla campionessa azzurra del nuoto Federica Pellegrini su Instagram da Tokyo per i Giochi Olimpici. “Se sono una persona migliore, lo devo alla mentalità olimpica. Sono così convinta che mi impegno sinceramente, davanti a tutti voi, ad esserne la fiera ambasciatrice”, ha aggiunto l’azzurra.