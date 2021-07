26 Luglio 2021 05:39

Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – La staffetta 4×100 stile libero maschile azzurra per la prima volta nella storia olimpica sale sul secondo gradino del podio conquistando l’argento, la seconda medaglia della storia dopo il bronzo della 4×200 stile libero di Massimiliano Rosolino, Filippo, Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004.

I quattro cavalieri azzurri: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo stampano una gara fantastica chiudendo solo dietro agli statunitensi peraltro campioni uscenti. Il quartetto azzurro scende ancora sotto il record italiano (19 centesimi) già stabilito in batteria e chiude in 3’10″11.