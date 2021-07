Olimpiadi: nuoto, Panziera fuori da finale 200 dorso

30 Luglio 2021 04:59

Tokyo, 30 lug. (Adnkronos) – Margherita Panziera non entra nella finale olimpica dei 200 dorso femminile a Tokyo 2020. L’azzurra nella prima semifinale ha chiuso con il tempo di 2’09″54, il nono tempo generale che non è bastato per entrare in finale.