Olimpiadi: nuoto, Martinenghi in finale nei 100 rana con record italiano

25 Luglio 2021 04:46

Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) – Nicolò Martinenghi ha chiuso in seconda posizione la semifinale 1 dei 100 rana ai Giochi di Tokyo 2020 e si è assicurato un posto in finale con il terzo tempo globale. L’azzurro ha fermato il cronometro a 58.28 nuovo record italiano che lo stesso Martinenghi aveva ottenuto al Settecolli 2021 (58″³29). Solo ottavo invece l’altro azzurro Federico Poggio con il tempo di 59.91. Meglio di Martinenghi ha fatto solo l’olandese Arno Kamminga in 58.19 e il britannico Adam Peaty che ha vinto la seconda semifinale in 57.63.