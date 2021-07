Olimpiadi: Nespoli, ‘è stato argento conquistato e ora Parigi e poi l’Australia 2032’

31 Luglio 2021 11:30

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “E’ stata una giornata lunghissima, è iniziata stamattina con gli ottavi di finale ho tirato come so fare dall’inizio alla fine, qualche errore c’è stato, l’emozione è stata tanta, ma scontro dopo scontro, sono riuscito a ritrovare me stesso, più confidenza con questo palcoscenico che ho lottato tanto per aggiungere e sono veramente contento di questo risultato. L’ho guardata la medaglia, me la sono gustata, è stata una medaglia vinta, non è un oro perso ma un argento conquistato, sono molto contento per come ho tirato e per come ho saputo gestire le emozioni”. Lo ha detto Mauro Nespoli, dopo aver conquistato la medaglia d’argento nel tiro con l’arco individuale maschile ai Giochi di Tokyo 2020.

“Questo ripaga di tutti i sacrifici fatti in questi 24 anni ed è un trampolino per poter continuare. A Pechino c’è stato l’argento, a Londra l’oro, poi c’è stata una pausa per capire e ora ancora un argento individuale. Il prossimo step è Parigi, è solo tra tre anni, e poi dopo il risultato di Aldo Montano l’altro giorno…, credo non ci sia un limite di età per il tiro con l’arco, e a questo punto andiamo avanti. In Australia non ci sono mai stato, è il 2032, è ancora molto lontano, iniziamo una freccia alla volta”, ha aggiunto Nespoli guardando già al futuro.