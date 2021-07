Olimpiadi: Falcone (presidente Fijlkam), ‘Giuffrida bronzo della maturità’

25 Luglio 2021 13:56

Tokyo, 25 lug. – (Adnkronos) – “Il bronzo di Odette Giuffrida, è la medaglia della maturità. Ha gestito tutti gli incontri al meglio e si è arresa solo a Uta Abe che è stata più forte. Tanti complimenti a Odette, di più non poteva fare”. Così all’Adnkronos Domenico Falcone, presidente Fijlkam (jodo, lotta e karate) commenta la medaglia di bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg del judo alle Olimpiadi di Tokyo.

“Mi hanno fatto molto piacere le sua parole dopo la gara che l’oro se lo prenderà a Parigi. Sono convinto anch’io che ce la possa fare, con l’entusiasmo di questo bronzo e con la crescita tecnica che ha messo in mostra ultimamente tutto è possibile”, aggiunge Falcone che conclude sulla delusione di Manuel Lombardo, quinto nei -66 kg. “Ha pagato la tensione olimpica che agli esordienti può giocare brutti scherzi. Nonostante fosse il numero uno del mondo non è andata bene, mi spiace moltissimo, il ragazzo grandi ha grandi mezzi e ha lavorato tantissimo”.