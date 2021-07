Olimpiadi: domani sfida agli Usa, Italia team debutta a Tokyo con la Nazionale di softball

20 Luglio 2021 18:24

Tokyo, 20 lug. – (Adnkronos) – Saranno le azzurre del softball le prime atlete dell’Italia Team a debuttare a Tokyo 2020. La Nazionale campione d’Europa allenata da Federico Pizzolini scenderà in campo domani, a due giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, contro gli Stati Uniti. Il match sarà disputato all’Azuma Baseball Stadium di Fukushima alle ore 12 (le 5 italiane).

L’Italia è inserita in un girone con Australia, Canada, Giappone e Messico. Le prime due in classifica si contenderanno l’oro olimpico nella finale in programma martedì 27 luglio allo Yokohama Baseball Stadium di Tokyo, finale preceduta dalla sfida per il bronzo tra la terza e la quarta classificata.