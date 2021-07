Olimpiadi di Tokyo, ancora un ritiro ‘politico’ nel judo: “mai contro un israeliano”, forfait di Abdalrasool

26 Luglio 2021 11:54

Arriva un secondo ritiro ‘politico’ nel judo alle Olimpiadi di Tokyo: il sudanese Mohamed Abdalrasool dà forfait per non incontrare l’israeliano Tohar Butbul

La decisione di Fethi Nourine aveva sorpreso: l’atleta algerino aveva addirittura rinunciato alle Olimpiadi per la possibilità di affrontare, al secondo turno, l’israeliano Tohar Butbul. Un ritiro ‘politico’, con la questione fra Israele e Palestina in grado di influenzare anche i Giochi Olimpici. Atleta poi sospeso dall’IJF. L’episodio si è ripetuto con un secondo ritiro che ha inevitabilmente una connotazione che con lo sport ha ben poco a che vedere. Il sudanese Mohamed Abdalrasool non si è presentato sul tatami per la sfida dei sedicesimi della categoria -76 kg che lo vedeva opposto a Tohar Butbul. Un ritiro che la IJF non ha commentato, ma che è facilmente assimilabile a quanto accaduto in precedenza con Nourine.