Olimpiadi di Tokyo, la caduta di Narvaez è dolorosissima: lo skater colpisce la sbarra dove fa più male [VIDEO]

Lo skateboard fa il suo esordio ufficiale alle Olimpiadi con l’edizione di Tokyo e il giapponese Yuto Horigome vince l’oro al termine di una gara a dir poco perfetta. Va peggio ad Angelo Caro Narvaez, talentuoso skater peruviano che diventa virale, ma non per il suo risultato nella prova. L’atleta peruviano è stato protagonista di una brutta e dolorosa caduta, nella quale è finito, a tutta velocità, contro la sbarra colpendola dove fa più male. Narvaez, dopo aver accusato il tremendo colpo, si è rimesso sulla tavola chiudendo al 5° posto con il punteggio di 32.87.

This clip does NOT do justice the just absolutely cartoonish sound effect that occured when he slammed there lol pic.twitter.com/B768T9xcrJ

— Joel Nixon (@GoodMorningJoel) July 25, 2021